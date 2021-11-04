قرية رياضية نموذجية للأولمبياد الخاص في سورية

أخيراً سيتم رؤية قرية رياضة نموذجية لذوي الاحتياجات الخاصة، هذه البشرى السارة جاءت بعد توقيع اتفاقية التعاون بين منظمة الاتحاد الرياضي العام ومؤسسة الأولمبياد الخاص.

المدير الرياضي لمؤسسة الأولمبياد طلال برنية أكد لـ”البعث ميديا” أن توقيع الاتفاقية يأتي كخطوة هامة نابعة من قناعة الاتحاد الرياضي ومؤسسة الأولمبياد بضرورة دعم وبناء مدينة رياضية متكاملة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وإيماناً بأهمية دورة هذه الشريحة وضرورة الاهتمام بها ودمجها في المجتمع وتفعيل دور الطفل من هذه الشريحة الإنسانية ورعايته هو وأسرته، ودعماً لمؤسسة الأولمبياد الخاص.

وأضاف برنية: يعتبر المشروع أول مركز وطني خدمي في المنطقة لذوي الاحتياجات الخاصة، ويتألف من ثلاثة أقسام، رياضي (يتألف من ملعب كرة قدم وصالة للسلة ومسبح وصالة متعددة الاستعمالات وجدار للتسلق ومسار للجري وصالات رياضية استثمارية- بلياردو وطاولة وشطرنج..) وتعليمي يتألف من(صفوف تدريسية وقاعات تعليمية وخدماتها)، وخدمي (فندق تخديمي بالإضافة لوجود صالات وقاعات وتأمين “الباركينغ” التخديمي للأرض)، ومؤسسة الأولمبياد الخاص السوري هي المعنية الأولى بالاهتمام والتأهيل للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وسيتم إطلاق اسم قرية الملائكة على القرية وهي الأولى على مستوى الوطن العربي وسورية.

ونوه برنية إلى أن بنود الاتفاقية نصت على تخصيص أرض في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق لتشييد القرية لصالح مؤسسة الأولمبياد الخاص وتقدر مساحتها بـ3500 م2 سيكون مقرها ضمن مدينة الفيحاء في دمشق، موضحاً أن العمل من المتوقع تنفيذه خلال خمس سنوات، وسيتم بناؤه قسماً تلو الآخر، كما سيقدم مجلس المؤسسة خلال أيام مخططاً تنظيمياً لما تتضمنه الأرض من مبنى إداري وملعب وصالة متعددة الاستخدام، إضافة لفندق ومدرسة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لتتم المباشرة بالعمل بالتعاون مع جهات عدة مستقبلاً، كاشفاً أن هذا المشروع هو منشأة رياضية واستثمارية ستستوعب ٢٢ لعبة لهذه الشريحة، وتوجد بعض العقبات الصغيرة وسيتم حلها مع محافظة دمشق، وهناك تعاون كبير من السيد المحافظ على تنفيذ مشروع يهتم بهذه الفئة.

وتوجه برنية بالشكر والامتنان للسيدة أسماء الأسد، الرئيسة الفخرية للأولمبياد الخاص السوري على اهتمامها ودعمها اللا محدود لذوي الاحتياجات الخاصة.

عماد درويش