11 دار نشر لقسم الأطفال.. جولة في معرض الكتاب السوري

تحت شعار (كتابنا …غدنا)، يتابع معرض الكتاب السوري استقبال زواره في مكتبة الأسد الوطنية بطابع سوري، وبمشاركة 47 دار نشر سورية عامة وخاصة، قدمت ما يقارب 5000 عنوان جديد في مختلف المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية والفكرية والأدبية.

كان لقسم الأطفال النصيب الأكبر من خلال مشاركة 11 دار نشر، حيث تم تقديم رؤية بصرية حديثة من حيث الألوان والطباعة ووسائل التعريف وأدوات المونتيسوري،

وفي تصريح لـ “البعث ميديا” أكد مدير المعرض، الأستاذ فادي غانم، أن معارض الكتب تشكل هوية حضارية، وأصبحت تلعب دوراً ثقافياً ومجتمعياً مهماً، كونها تعتبر بمثابة مهرجانات ثقافية ينتظرها المتابعون للشأن الثقافي ومحبو القراءة بشغف من عام إلى عام، إذ إنها تحتفي بالفكر ورواده، وكذلك تبرز كفرصة حقيقية لتلاقي الأفكار وتبادلها.

وبين غانم أن من أهم أهداف المعرض، اطلاع المواطن السوري على أحدث النتاجات الفكرية السورية وتوسيع أفق المطالعة والثقافة لديه، بالإضافة إلى دعم وتشجيع وتحفيز دور النشر وحركة النشر في سورية، موضحاً أن غياب المشاركات العربية والدولية أتت بسبب جائحة كورونا، والحظر الذي ما زال مفروضاً في معظم الدول المجاورة، ولكن هذا لم يمنع وزارة الثقافة من التحضير والعمل على إطلاق معرض الكتاب السوري لعام 2021 لدور النشر المحلية (حكومية وخاصة) بنكهة سورية خالصة، وذلك نزولاً عند رغبة القراء ومحبي المطالعة والمتابعين للشأن الثقافي، وأيضاً دور النشر السورية.

وعن غياب دور النشر الخارجية، بيّن غانم أنه أثّر من ناحية التنوع الفكري والعناوين الإضافية التي كان من الممكن أن تكون حاضرة في هذا المعرض، ولها جمهورها، ولكن عدم إقامة معرض دولي كان خارجاً عن الإرادة ولظروف خارجية، وهذا المعرض باسمه “الكتاب السوري” حقق الغاية المرجوة.

وحول السؤال عن سبب غلاء أسعار الكتب في المعرض، أجابنا الغانم بأن أسعار الكتب في المعرض تعود لدور النشر، وتقديراتها لكل دار حسب التكلفة لديهم، ولكن قامت الوزارة متكرمة بوضع شرط للاشتراك بالمعرض وهو تقديم حسومات على أسعار الكتب تبدأ من 25% تشجعياً للقراء، وهنا: دور لديها حسم يصل لـــ 50 %.

المعرض، الذي يستمر لغاية الـ 6 من تشرين الثاني، يهدف لتبادل المعرفة والخبرات في صناعة الكتاب والنشر، وتلبية رغبة القراء والمثقفين ودور النشر، والاطلاع على واقع حال الكتاب السوري وتقديمه للجمهور، ويرافق المعرض برنامج ثقافي متنوع من عروض سينمائية وحفلات موسيقية، إضافة إلى حفلات توقيع بعض الروايات والكتب والقصص القصيرة.

البعث ميديا || ناصر الماضي