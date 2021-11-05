إخماد حريق وادي نهر المصيص الحراجي في ريف الحفة

نحو عشر ساعات استغرقتها عمليات إخماد الحريق الذي اندلع في حراج وادي نهر المصيص في ريف الحفة، زجّت خلالها مديرية زراعة المحافظة إمكانيات كبيرة للسيطرة على نيران الحريق التي تمّ إخمادها بجهود مكثفة ومتواصلة، وبمتابعة ميدانية مباشرة من محافظ اللاذقية، إبراهيم خضر السالم، تمّ خلالها إشراك حوامة للجيش للمساعدة في عمليات الإخماد، لاسيما في المناطق التي لا تستطيع الآليات الوصول إليها.

وقد استدعت صعوبة الحريق من مديرية الزراعة، وعبر كوادرها الحراجية، وضع إمكانيات كبيرة للسيطرة على الحريق بمشاركة عمال فرق الإطفاء، حيث شاركت بالإخماد نحو 10 آليات إطفاء من المديرية، مع صهاريج تغذية وآليات ثقيلة وجرارات، كما قدّم فوج الإطفاء مؤازرة لكوادر الحراج بعدد من الآليات، وقد تعاملت فرق الإطفاء مع الحريق في منطقة جروف صخرية قاسية يصعب وصول الآليات إليها، وهو ما اضطر عمال الإطفاء إلى مدّ خراطيم المياه لمسافات طويلة.

اللاذقية – مروان حويجة