تركيب 4 محطات تحلية وتأمين 16 محطة جديدة بالحسكة قريباً

بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب بتركيب 4 محطات في حدائق مدينة الحسكة، وهي حديقة الثورة والواحة والبلابل والمريدان، بغية تأمين مياه الشرب للأحياء القريبة من تلك الحدائق.

وبين المهندس محمود العكلة، مدير المؤسسة بأن تلك المحطات التي وصلت للحسكة، تم التعاقد على تأمينها مع إيران، وذلك نتيجة الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب القادمة من آبار علوك بريف رأس العين المحتلة والتي يتعمد النظام التركي ومرتزقته قطعها باستمرار، حيث تجاوز عدد الانقطاعات 25 انقطاعاً منذ العاشر من تشرين الأول عام ٢٠١٩.

وأشار العكلة إلى أن إنتاج المحطة الواحدة 10 أمتار مكعبة بالساعة الواحدة، أي بمعدل 500 متر مكعب يومياً.

وكشف العكلة عن تأمين 16 محطة قريباً، ستقدم عن طريق منظمة اليونيسيف والصليب الأحمر الدولي ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، وسوف يتم تركيبها ضمن مركز المدينة نتيجة الحاجة الماسة في حال انقطعت مياه الشرب من آبار علوك.

الجدير بالذكر أن بأن عمق الآبار الموجودة في تلك الحدائق التي تم تركيب المحطات فيها 70 متراً للبئر الواحد، وسوف يتم إقلاع العمل بها بإشراف فني متخصص خلال الأسبوع القادم.

البعث ميديا- الحسكة- إسماعيل مطر