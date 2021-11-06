بيلوسوف: واشنطن عرقلت مشروع قرار روسي بشأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

نقلت وكالة تاس عن أندريه بيلوسوف نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف قوله أمس “إن أكثر من ثلث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اختارت إما الامتناع عن التصويت أو تجنب التصويت تماماً” لافتاً إلى أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى الضغط الأمريكي على ممثلي عدد من الدول بالأمم المتحدة لمنع تقديم مشروع القرار الروسي بشأن أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى الجمعية العامة.

وأضاف بيلوسوف أن “مشروع القرار الروسي هذا العام بشأن آليات الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في حالات الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية والبيولوجية لم ينل الموافقة” وقال إن “الوضع كان معقداً حيث مارست بعض الدول ومن بينها الولايات المتحدة الضغط الكبير على الدول النامية لمنع اعتماد مشروعنا”.