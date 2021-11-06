جامعة الفرات تعلن عن إجراء مفاضلة التعليم المفتوح

أعلنت جامعة الفرات عن بدء التقدم لمفاضلة التعليم المفتوح، اعتباراً من يوم غد الأحد ٧/ ١١ ولغاية يوم الخميس ١٨/ ١١ ، للطلاب من حملة شهادة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي، وحددت الجامعة قبول نحو ١٥ ألف طالب في كل اختصاص، حيث تشمل الاختصاصات الحقوق “الدراسات القاتونية ” والاقتصاد “إدارة المشاريع المتوسطة والصغيرة “، واشترطت الجامعة في إعلانها أن يتم قبول خريحي الطلاب من حملة الشهادة الثانوية بفرعيها الأدبي والعلمي دورة ٢٠١٩ ومادون، وأن يتم التقدم للمفاضلة بشكل شخصي، أو من خلال حضور الوكيل القانوني، وسمحت الجامعة بقبول (٥) من ذوي الاحتياجات الخاصة، “المعاقين جسدياً”، في كل اختصاص، إضافة إلى قبول ٥ بالمئة من خريجي المعاهد التقانية بعد القيام بمفاضلة خاصة فيما بينهم، وإجراء عمليات التثقيل واحتساب سنة التخرج والمعدلات من هذه المعاهد، وبينت الجامعة بأن مكان التقدم للمفاضلة هو رئاسة الجامعة بدير الزور لطلاب محافظة دير الزور، وكلية الحقوق لطلاب محافظة الحسكة.

البعث ميديا- الحسكة – إسماعيل مطر