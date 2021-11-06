سورية تشارك في أولمبياد إيران الدولي الثامن لهندسة الرياضيات

شارك طلاب الأولمبياد العلمي السوري اليوم في منافسات أولمبياد إيران الدولي الثامن لهندسة الرياضيات الذي تم تنظيمه “عن بعد” على مدى أربع ساعات متواصلة.

وأشارت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن 17 طالبا وطالبة من أعضاء الفريق الوطني للأولمبياد العلمي السوري في اختصاص الرياضيات إضافة إلى الطلبة الفائزين بميداليات ذهبية وفضية في أولمبياد اليافعين لعام 2021 شاركوا من خمسة مراكز جغرافية موزعة في كل من دمشق وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس.

يشار إلى أن هذه هي المشاركة الرابعة لسورية في أولمبياد الهندسة الإيراني.

وكانت حصيلة طلاب الأولمبياد العام الماضي متميزة حيث بلغت ميداليتين فضيتين وثلاث ميداليات برونزية وست شهادات تقدير.