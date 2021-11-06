“قسد” تختطف عدداً من الشبان في الشدادي بريف الحسكة

أقدمت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على اختطاف عدد من الشبان في منطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي لسوقهم وإجبارهم على القتال في صفوفها.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن مسلحين من ميليشيا “قسد” داهموا عدداً من المنازل في أحياء مدينة الشدادي بعد اقامة حواجز على مداخل وداخل المدينة واختطفوا مجموعة من الشبان وساقوهم تحت تهديد السلاح إلى معسكرات تدريب لزجهم في القتال في صفوف الميليشيا قسراً.

وتأتي المداهمات التي تشنها ميليشيا “قسد” بشكل يومي في أرياف الرقة والحسكة ودير الزور واختطاف الشبان تزامناً مع ازدياد الهجمات التي تستهدفها.