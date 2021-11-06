مباحثات سورية كوبية في قطاعي الصحة والصناعات الدوائية

بحث سفير سورية في كوبا الدكتور إدريس ميا مع الدكتور فيسنتيي فيريز بينكومو مدير معهد فينلاي لصناعة اللقاحات في كوبا تعزيز علاقات البلدين في قطاعي الصحة والصناعات الدوائية.

وخلال اللقاء الذي عقد بمقر المعهد في هافانا نوه ميا بالإنجازات التي حققتها كوبا في التوصل لإنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا لافتا إلى الأهمية التي توليها الحكومة السورية لتعزيز العلاقات مع كوبا.

من جانبه عرض الدكتور بينكومو التقدم اللافت الذي أحرزته الصناعة الدوائية الكوبية ولا سيما في إطار إنتاج اللقاحات المضادة لكورونا مؤكداً ضرورة الاستفادة من خبرات البلدين في هذا المجال.

حضر اللقاء الملحق الدبلوماسي بالسفارة السورية في هافانا علي عباس.