موسكو وطهران: أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي بصيغته الأصلية

خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أهمية الالتزام بتطبيق الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى والحفاظ عليه بصيغته الأصلية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن “لافروف وعبد اللهيان أوليا اهتماماً خاصا خلال الاتصال بمستجدات الوضع فيما يخص خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج طهران النووي وأفق استئناف المباحثات الدولية بشأن إمكانية إحياء هذه الصفقة في فيينا، كما أعربا عن تأييدهما لاستئناف الصفقة النووية بصورتها المتوازنة الأصلية التي صدق عليها مجلس الأمن الدولي لأن هذا هو السبيل الصحيح والوحيد لضمان حقوق ومصالح كافة أطراف الاتفاق”.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين ناقشا عدداً من المسائل الملحة المطروحة على الأجندة الثنائية والإقليمية بما في ذلك مستجدات الوضع في أفغانستان وحولها والتطورات في جنوب القوقاز.