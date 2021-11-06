موقع “نيغييدا”: دمشق تستحق لقب مدينة الياسمين

أوضح موقع “نيغييدا” الالكتروني التشيكي، أن دمشق أقدم مدينة مأهولة في العالم كما أنها أقدم حتى من الأساطير نفسها وتستحق لقب “مدينة الياسمين”.

وقال الموقع في تقرير له تضمن 7 صور كبيرة بالألوان للمعالم الرئيسية لها “إن دمشق ليست فقط أقدم مدينة مأهولة في الكرة الأرضية وتاريخها الغني يعود لآلاف السنين وإنما تمثل أيضاً مركزا ثقافياً ودينياً مهما في شرق البحر الأبيض المتوسط”.

وتحدث التقرير بالتفصيل عن تاريخ المدينة وحضاراتها وأبوابها الثمانية مشيراً إلى أن أقدمها هو باب شرقي، ناقلا عن الفيلسوف البريطاني “هيلاري بيلوك” قوله “إن دمشق هي رمز للوجود البشري الدائم الذي عرفه تاريخنا وهي الوجود غير المنقطع”.