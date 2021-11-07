أمسية مرنمة غنائية في حمص القديمة

أحيت جوقة كنيسة السيدة العذراء (أم الزنار) في حمص أمسية مرنمة غنائية في ختام برنامج الأسبوع الثقافي الذي أقامته الكنيسة الإنجيلية المشيخية الوطنية، وتضمن مجموعة من المحاضرات الثقافية والعلمية والطبية والفنية.

وتضمنت الأمسية باقة من التراتيل السريانية والعربية كما عرجت على بعض اللغات كالهندية إضافة لأغاني السيدة فيروز والفنان وديع الصافي.

الأب طوني يعقوب، كاهن كنيسة أم الزنار، والمشرف الإداري على جوقة الكنيسة، أشار إلى أن المشاركة تتيح للجوقة تأكيد هويتها الفنية وتواجدها في حمص، وهي إضافة قيمة لها بعد أن شاركت في أيلول الماضي بملتقى الجوقات السورية الذي أقيم في دار الأوبرا بدمشق، لافتاً إلى أن الأمسية تضمنت مقطوعة بعنوان “أطياف النقاء” وهي من تأليفه، مؤكداً أن الأمسية عبارة عن تحية لشهداء المجزرة السريانية عام 1915 التي ارتكبها الاحتلال العثماني، وجميع شهداء سورية الحبيبة الذين لولا دماؤهم الذكية لما كنا هنا اليوم، وهي تحية لروح القديس مار يعقوب السروجي الذي كتب وألف الكثير من الأشعار والترانيم التي تضمنتها الأمسية، إضافة لمجموعة من الترانيم الدينية وأغاني من التراث السوري الأصيل.

بدوره مدير مكتبة روبيرت كفاح طانيوس، أشار إلى أن الاهتمام بالثقافة والأصالة كان الدافع لإقامة الأسبوع الثقافي الثاني، حيث أقيم الأسبوع الأول عام 2018، وهو ثمرة الإصرار والمثابرة والتدريب والعمل على أن يكون المشهد الثقافي حاضراً في حمص القديمة، لافتاً إلى أن رسالة الكورال التخفيف من ضغوطات الحياة والحرب الإرهابية التي استهدفت الحجر والبشر في سورية، وفي حمص تحديداً، والتي أعلنت قيامتها من الدمار قوية حاضرة ومنتمية لتاريخها وأصالتها وحضارتها العريقة، على أمل أن تصل رسالتنا ورسالة الكورال وهي المحبة والسلام للجميع.

وأشار إسكندر يشوع، قائد الجوقة، إلى أهمية المشاركات بالنسبة للكورال لأنها تكسبه المزيد من الخبرات والتجارب الضرورية لصقل موهبته الفنية والموسيقية.

البعث ميديا- حمص- سمر محفوض