اعتداء جديد للاحتلال التركي ومرتزقته على قرية الدردارة بريف الحسكة

جددت قوات الاحتلال التركي اعتداءاتها على المناطق الآمنة بريف الحسكة الشمالي وقصفت قرية الدردارة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية متمركزين في عنيق الهوى الواقعة شرق مدينة رأس العين بنحو 10 كم اعتدوا صباح اليوم بعدة قذائف مدفعية على قرية الدردارة ومحيطها في ناحية تل تمر ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة في منازل المواطنين.

ولفتت المصادر إلى الحالة المأساوية التي يعيشها أبناء القرية نتيجة تعطل حياتهم اليومية وأعمالهم الزراعية جراء الاعتداءات المتكررة والقصف العشوائي ناهيك عن الخوف الذي بات هاجساً يومياً يشل حياة أهالي القرية.