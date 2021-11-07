الرفيقة الحمصي: عمل المنظمات في سورية رديف للعمل الحكومي

عقدت هيئة مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية اجتماعها الدوري برئاسة الرفيقة المهندسة هدى الحمصي عضو القيادة المركزية للحزب رئيسة المكتب، وذلك صباح اليوم في مقر القيادة المركزية للحزب، حيث أثنت الرفيقة الحمصي على الجهود النقابية المبذولة خلال الفترة الماضية مؤكدة أن عمل المنظمات في سورية رديف للعمل الحكومي.

كما استعرضت الرفيقة الحمصي خطة عمل المكتب المركزي، منوهة إلى أهمية العمل النقابي خصوصاً في هذه المرحلة؛ مرحلة الانتصار وإعادة الإعمار والبناء.

من جهته أشار وزير الصحة الرفيق حسن الغباش إلى جهود الكوادر الطبية في ظل الموجة الكبيرة لجائحة كورونا، مؤكداً على أهمية أخذ اللقاحات لكافة الشرائح المجتمعية في سبيل تخفيف حدة المنحنى.

على خط مواز، لفت معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي إلى الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية، وخاصة فيما يتعلق بإعادة تأهيل مقرات القصور العدلية في المحافظات.

وتركزت مداخلات الرفاق الحضور على مجمل البرامج التي تعمل عليها النقابات في سبيل تنفيذ خطة عمل المكتب سواء على المستوى التنظيمي داخل النقابة الواحدة فيما يخص المنتسبين وصندوق التقاعد، والأتمتة وعلاقتها بالفروع والوزارات، ومشروع الأتمتة بين النقابة المركزية والفروع، أو على المستوى المحلي.