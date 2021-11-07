القبض على إرهابيين اثنين في بغداد

ألقت القوات العراقية القبض على إرهابيين اثنين خلال عملياتها الأمنية لملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإجرامي غرب العاصمة بغداد.

وأفادت قيادة عمليات بغداد في بيان أورده موقع السومرية نيوز اليوم بأن الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها في ملاحقة فلول الإرهابيين.

وألقت قوة مشتركة من لواء المشاة 24 الفرقة السادسة واللواء السابع شرطة اتحادية القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4/1 إرهاب بعد كمين محكم نصب لهما في منطقتي عكركوف ضمن قاطع أبي غريب وحي الإعلام غرب العاصمة بغداد.