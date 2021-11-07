عبر معبر الوليد اللاشرعي..خروج 270 آلية للاحتلال الأمريكي

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلا مؤلفا من 270 آلية من قاعدتها في مطار خراب الجير العسكري بريف الحسكة واتجه إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي في واحدة من أكبر عمليات إخراج ينفذها الاحتلال الأمريكي لآلياته العسكرية خلال السنوات الأخيرة.

وقالت مصادر محلية: إن رتلا مؤلفا من 150 شاحنة براد و 120 ناقلة مسطحة مغطاة تحمل دبابات للاحتلال الأمريكي خرج على التوالي بعد منتصف ليل أمس وصباح اليوم من قاعدته العسكرية في مطار خراب الجير ترافقه مدرعات حماية لقوات الاحتلال وسيارات دفع رباعي مزودة برشاشات تابعة لميليشيا “قسد” واتجهوا إلى شمال العراق عبر معبر الوليد اللاشرعي.