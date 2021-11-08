أهالي بلدة فافين يؤكدون رفضهم للاحتلال التركي وأدواته الإرهابية

نظم أهالي بلدة فافين ومحيطها بريف حلب الشمالي اليوم وقفة وطنية احتجاجية رفضاً للاحتلال التركي وجرائم مرتزقته من التنظيمات الإرهابية المسلحة المتكررة بحق المواطنين السوريين.

وحمل المحتشدون الأعلام الوطنية واللافتات التي تندد بالاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية التي تتبع له وجرائمها المتكررة بحق المواطنين داعين إلى تطهير التراب السوري من المحتل التركي ومرتزقته بكل الوسائل الممكنة.

وأكد عدد من المشاركين في الوقفة الوطنية لـ”سانا” على ضرورة مقاومة الاحتلال التركي ومجموعاته الإرهابية والمحافظة على وحدة وسيادة التراب السوري داعين إلى التصدي بكل الوسائل الممكنة لهؤلاء المرتزقة ومشغليهم حتى تطهير كامل التراب السوري من رجسهم.

وجدد المشاركون في الوقفة من أهالي بلدة فافين والقرى المجاورة دعمهم ووقوفهم إلى جانب الجيش العربي السوري الذي يحقق الانتصارات في معاركه ضد أعداء الوطن مقدما قوافل الشهداء من أجل كرامة واستقلال سورية.