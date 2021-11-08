حملة نظافة على شاطىء بانياس لاستكمال إزالة البقع النفطية

أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحافظة طرطوس، حملة نظافة على شاطىء الساحل السوري لتنظيف الشاطئ من البقع النفطية في مدينة بانياس بمشاركة ٦٥ عاملاً ومتطوعاً لإزالة العوالق وتجميع الأحجار الملوثة والحصى القريبة من الشاطىء وإعادة الألق له.

وبين م. ياسر ديوب، رئيس قسم الجاهزية في محافظة طرطوس، أن الأعمال الأساسية لحصر البقع النفطية أنجزت سابقاً وهذه الحملة اليوم في إطار استكمال تنظيف الشاطىء من العوالق والبقايا والبقع النفطية الصغيرة الموجودة على رمال الشاطئ والصخور خارج المياه، من خلال عمال متطوعين تم توزيع اللباس الكامل وأدوات التنظيف لهم بالتنسيق مع الأمم المتحدة، ويستمر بإشراف مديرية البيئة مع الأمم المتحدة الإنمائي لإعادة جمالية الشاطىء على طول الساحل السوري.

ولفت د. محمد داؤد، مدير البيئة في المحافظة، إلى أن مدة الحملة شهر كامل، تتضمن عمل متطوعين لتنظيف آثار التلوث وتفقد الشاطىء بشكل كامل للتخلص من أشكال التلوث الباقية والبقايا الصغيرة المشكلة بسبب حركة الموج والمد والجزر، والعمل على التخلص منها بالتنسيق مع البلديات في مكان آمن.

البعث ميديا – طرطوس- رشا سليمان