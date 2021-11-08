رائد خليل ينال جائزتين دوليتين

حصد فنان الكاريكاتير السوري رائد خليل جائزتين ضمن مسابقتين دوليتين في كل من كوريا الجنوبية وكرواتيا أقيمتا بمشاركة واسعة من رسامي الكاريكاتير في العالم.

الجائزة التي نالها خليل من كوريا كانت عبر مسابقة “سيكاكو دايجون” الدولية العاشرة وصور من خلالها واقع الحروب بتوصيف شديد البلاغة والسخرية من الصلف الأمريكي ودوره التخريبي في دول العالم كافة حيث تماهت لوحة الخوذة الأمريكية مع حال “الصرصور” الذي يموت بوضعية الاستلقاء على ظهره بسبب الفشل الكلي في جهازه العصبي.

أما الجائزة التي نالها خليل في كرواتيا فكانت عبر مهرجان زيجي بووم الدولي الأول بمشاركة 154 رساما من 42 دولة.

واستناداً إلى روحية الموضوع المطلوب الزلازل بأشكالها كافة سلطت لوحة خليل الضوء بصورة رمزية على من يروجون للدعاية الأمريكية ونشر أفكارها بينما هي في جوهرها تحرق المتلطين بها.