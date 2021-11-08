مجموعة “نون” بمعرضها “شغف سوري” تجدّد المطالبة بمكان دائم

“شغف” إحدى درجات الحب، اختارتها مجموعة نون عنواناً للمعرض الجديد المقام في المركز الثقافي العربي في-أبو رمانة- “شغف سوري”، شغف بالأعمال اليدوية وفنّ التدوير وبعض الحرف التراثية، والشغف بالمنتجات الطبيعية التي شغلت حيزاً من المعرض، وأصبح لها زائرون يقصدونها ابتداء من المنتجات الطبيعية التجميلية.

إذ تقوم م.هيفاء شقفة الخبيرة بالنباتات ومنتجات النحل بصنع كريميات متنوعة للحفاظ على نضارة البشرة والاهتمام بحساسية الجلد وكريمات الواقي الشمسي إلى صنع شامبو طبيعي وتقطير مياه الورد وتصنيع خلطات من الزيوت الطبيعية المغذية للشعر.

كما استحضرت مهيبة أبو الخير القادمة من قرية رخلة التراث المنزلي أنواعاً مختلفة من المؤونة البيتية، أما المشاركة منيرة النبواني من السويداء فعملت على المجففات وتصنيع الفواكه المجففة والمربيات، وأوضحت في حديثها بأنها تعمل في مجال تجفيف الفواكه دون مواد حافظة منذ عشر سنوات، فبدأت بتجفيف الخوخ على طريقة “القمردين” ثم توسعت بتجفيف التفاح والدراق والأجاص والتين، وفي هذا المعرض قدمت مجموعة فواكه مجففة بالشمس مؤلفة من الخوخ والتين وخلطة البرتقال والجزر، وإضافة بزر التين للتزيين مع نسبة من السكر لتساعد على الحفظ كونها لا تستخدم المواد الحافظة، إضافة إلى مجففات ومربى التفاح.

وتابعت مؤسسة مجموعة نون منذ عام 2014 رنا القنواتي بأن مجموعة نون تكبر مع مرور السنوات، وشارك في هذا المعرض ثلاثة وعشرون مهتماً، وهناك من اعتذر لأسباب طارئة، وبيّنت بأن مجموعة نون لا تعني نون النسوة وتمثل النساء فقط، وإنما تعني نواة لعمل فني مشترك، وهناك سعي ليكون للتجمع دور في تنمية المجتمع السوري، وخاصة أن أكثر المشاركين من الحرفيين من خلال تبادل المهارات والتقنيات، وفي كل معرض تتميز مجموعة نون بانضمام مشاركات جديدة، وأنهت حديثها بأهمية تجديد المطالبة بمكان دائم لبيع منتجات ومعروضات مجموعة نون، وألا تقتصر منافذ البيع على أيام المعارض، فالعاملون وخاصة ربات البيوت بحاجة إلى دعم ببيع منتجاتهن للاستمرار.

كما حفل المعرض بالأعمال الثابتة مثل تصاميم القيشاني والشموع والورود الملونة ولوحات الحفر على الخشب والمطرزات والنسيج التراثي والرسم والفسيفساء الزجاجي والرسم على الزجاج وأعمال الخيزران والقش وتنويعات من الإكسسوارات والحقائب القماشية ومن الخش الملون والنول، والكروشيه الذي تميز بتصاميم جديدة للقبعات وألوان متداخلة للشالات والسترات ومستلزمات الأطفال.

يستمر المعرض الذي افتتح مساء أمس الأحد، بحضور مدير ثقافة دمشق السيدة نعيمة سليمان، والمعاون السيدة منال نصار، ومديرة المركز السيدة رباب أحمد، إلى يوم الخميس من الأسبوع ذاته.

ملده شويكاني