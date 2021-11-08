مشاركة سورية رابعة بمعرض الصين الدولي للاستيراد

تشارك سورية في فعاليات معرض الصين الدولي للاستيراد في مدينة شنغهاي للمرة الرابعة على التوالي وسط إقبال من الجمهور الصيني على الجناح السوري.

وأوضح مسؤول القسم الاقتصادي في السفارة السورية في بكين زياد زيتون في مقابلة مع مراسلة سانا في بكين أن سورية تشارك في المعرض منذ انطلاقته عام 2018 حيث انحصرت المشاركة حينها على جناح صغير ثم ازدادت عاماً بعد عام حتى وصلت إلى ثلاثة أجنحة كبيرة هذا العام.

وأشار زيتون إلى أن الاجنحة السورية لاقت إقبالاً كبيراً من الجمهور كما شهدت زيارات لمسؤولين صينيين بينهم مدير المعرض الذي أشاد بتميز أداء الجناح السوري ومعروضاته.

وبين زيتون أن الأجنحة السورية صنفت بالمرتبة الثانية للمعروضات الأجنبية في الصين وهي تضم نحو عشر شركات تندرج أغلبها في صناعة صابون الغار وزيت الزيتون والأقمشة السورية التقليدية وصناعات الخشب التقليدية الموزاييك إضافة إلى مستحضرات التجميل.

وقال زيتون نتيجة لنجاح الأجنحة السورية ومنتجاتها في المعرض خلال دوراته قدمت حكومة مدينة شنغهاي عدداً من العروض للمنتجات السورية وهي جناح على مدار السنة في منطقة شارع نانجينغ لو الذي يعد أهم شارع تجاري في شنغهاي ومتجر آخر في مدينة سيآن ومتجر قيد الإنجاز الآن في مدينة تيانجين وهو ما سيؤدي إلى زيادة شعبية كبيرة وترويجية للمنتجات السورية في الصين.

وإضافة للأجنحة الواقعية في المعرض أقيم معرض افتراضي آخر عبر الإنترنت وكان فيه جناح سوري لاقى رواجاً بين رواد الإنترنت الصينين والأجانب حيث ضم الجناح الافتراضي عرضاً للمنتجات التقليدية السورية إضافة لبعض الفيديوهات التعريفية بالحضارة السورية والاقتصاد السوري.

وتستمر فعاليات الدورة الرابعة من معرض الصين الدولي للاستيراد التي بدأت يوم الجمعة الماضي حتى العاشر من تشرين الثاني الحالي بمشاركة حوالي 3 آلاف شركة من 127 دولة ضمن مساحة إجمالية تبلغ 366 ألف متر مربع.