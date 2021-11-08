ورشة عمل حول تطوير خطط التعافي العمرانية لأحياء حمص

أقامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN HABITAT) ورشة عمل تدريبية في محافظة حمص لتطوير خطط التعافي العمرانية التفصيلية لأحياء مدينة حمص، “جلسة تحضيرية مشتركة لوضع برنامج عمل تحديث وتطوير خطط التعافي”، في فندق سفير حمص، بحضور محافظ حمص المهندس بسام بارسيك، ومعاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، المهندس معتز قطان وريان نوكس، المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN HABITAT).

وتهدف الورشة إلى دعم وتمكين مفهوم التخطيط المحلي ودوره في استعادة النظم الحضرية في التجمعات العمرانية بالإضافة لرصد وتوصيف الأضرار (المباشرة وغير المباشرة) على القطاعات المتعددة ذات الصلة، فضلاً عن دعم وربط متكامل بين المستوى المحلي والمحافظة والوزارة في دعم عملية صنع القرار، عدا عن ضمان التوافق الكامل بين كافة الجهات الفاعلة على المستوى المحلي في تنفيذ خطة الاستجابة المعدة.

ولفت محافظ حمص إلى أهمية الورشة لدورها في وضع خطة عمل مدروسة يتم الاعتماد عليها في مرحلة إعادة الإعمار، لاسيما أن محافظة حمص تعرضت لدمار كبير جراء الإرهاب الذي لحق بالبنى التحتية، منوهاً إلى أن محافظة حمص تعمل حالياً على وضع خطة تنمية اقتصادية اجتماعية.

وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة أن الورشة تسعى لرفع قدرات المكاتب الفنية في الوحدات الإدارية لتتمكن من وضع خطة لتعافي المدينة وفق أربعة محاور: رفع وتقييم الأضرار الحاصلة، وإعداد دراسات تفصيلية لإعادة الوضع إلى ماكان عليه، وتحديد الاحتياجات وفق الأولويات، وأخيراً وضع خطة متكاملة لمدينة حمص.

وأشار معاون الوزير إلى أن تنفيذ الخطة يحتاج لتوفير الإمكانيات المادية بالتعاون بين الحكومة السورية والمنظمات الحكومية والعمل بموجب رؤية تكاملية ومنهجية واضحة.

وتضمنت الورشة في يومها الأول التعريف ببرنامج الموئل وتدخلاته السابقة في مدينة حمص، وخطة تعافي مدينة حمص والمشاريع المنفذة وخطة الاستجابة لوباء كوفيد، بالإضافة لبرنامج دعم القدرات الفنية للوحدات الإدارية المتقدم (mtos+)، وتطوير وخطط التعافي لمدن (درعا – حلب – دير الزور) والخطوات والدروس المستفادة.

كما تتضمن الورشة أيضاً عروضاً حول (الأدوات الرقمية وتحديث قاعدة البيانات الحضرية لمدينة حمص – منهجية الرصد الميداني للأضرار في المناطق الحضرية – الاقتصاد الحضري الفرص والتحديات – البيئة الحضرية وصحة المدينة – دعم أمان الحيازة العقارية – الحوكمة الحضرية لضمان استدامة مشاريع التعافي والتنمية – تطوير الإطار الاستراتيجي لتعافي مدينة حمص).

البعث ميديا- حمص- صديق محمد