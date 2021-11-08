17مليار ليرة.. حجم مبيعات السورية للتجارة بحلب

أوضح عبد الحميد مسلم، مدير فرع السورية للتجارة في حلب، بأن الكميات من مادة الزيت تصل تباعاً إلى حلب، ويتم توزيعها عبر مراكز ومنافذ بيع السورية للتجارة في المدينة والريف بموجب البطاقة الإلكترونية وبواقع ليتر واحد شهرياً، وبسعر / 7200 / ليرة، مبيناً أن المادة متوفرة وكل الكميات الواردة إلى فرع السورية للتجارة بحلب والبالغ عددها حتى الآن حوالي 20 ألف طرد يتم توزيعها وعرضها في الصالات كافة، ولاحقاً ستصل كميات إضافية لتغطية حاجة المواطنين.

وفيما يخص مادتي السكر والرز أشار مسلم إلى أن عملية التوزيع مستمرة ومنتظمة، وذلك وفق ما يرد للمحافظة من مخصصاتها من المادتين، بالإضافة إلى مادة الشاي، حيث توزع بموجب البطاقة الإلكترونية ولمرة واحدة شهرياً، دون الحاجة إلى انتظار الرسالة النصية.

ولفت مسلم إلى أن مراكز بيع السورية للتجارة في المدينة والريف تحتوي على مجموعة واسعة من المواد والسلع الغذائية والأساسية وكافة احتياجات الأسرة وبأسعار متهاودة ومنافسة للسوق، وتشهد الصالات إقبالاً متزايداً، حيث بلغ حجم مبيعات فرع السورية بحلب منذ بداية العام الحالي وحتى الآن أكثر من 17 مليار ليرة.

البعث ميديا – حلب – معن الغادري