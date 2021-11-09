أداء هزيل وخسارة غريبة لسيّدات سلّتنا أمام لبنان

لم يكن متوقعاً المستوى الهزيل والضعيف الذي قدمته لاعبات منتخبنا الوطني لكرة السلة أمام منتخب لبنان، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى للبطولة الآسيوية (المستوى ب)، حيث خسر منتخبنا بفارق ٢٠ نقطة بنتيجة (٦٣-٨٣).

منتخبنا قدم واحدة من أسوأ مبارياته منذ فترة طويلة، وكان حملاً وديعاً أمام لبنان، حتى أن المباراتين الوديتين قبل البطولة مع لبنان كان الأداء فيهما أفضل من مباراة اليوم، وغلب على أداء اللاعبات اللعب الفردي، ولم يكن مدرب منتخبنا موفقاً في تشكيلة الفريق، ولم يتدخل بالوقت المناسب لتوجيه اللاعبات للعب بشكل جماعي، كما افتقد عنصر الطول تحت السلة فخسرت اللاعبات الكثير من الكرات (ريباوند) دفاعياً وهجومياً، وزاد من معاناة منتخبنا غياب أفضل لاعباتنا “أليسيا مكاريان” التي اعتذرت عن متابعة البطولة، إضافة لإصابة “نورا بشارة” فلعبت عدة دقائق فقط ولم تقدم الأداء المطلوب منها.

عموماً المنتخب اللبناني كان الطرف الأفضل، فصال وجال ولم يتعذب بالتسجيل في سلتنا، وأنهى الربع الأول(٢١-١٧) وتابع تقدمه وأنهى الربع الثاني (٤٩-٢٩) ورفع الفارق بالثالث وأنهاه (٦٦-٤٤).

منتخبنا رغم خسارته تأهّل للدور ربع النهائي، وسيلعب يوم الخميس مع ثالث المجموعة الثانية، إما الأردن أو إندونيسيا.

البعث ميديا- عماد درويش