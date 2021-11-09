استجابة لشكوى أزمة النقل.. الجهات المعنية ترد

استجابة إلى التحقيق الذي نشره موقع “البعث ميديا”، بعنوان “أزمة النقل ليست بجديدة.. كلام غير مسؤول من مسؤول والواقع يتحدث”، قام رئيس فرع المرور بريف دمشق العميد جواد العوض بالاتصال بنا خلال تواجده على تقاطع بلدتي جديدة عرطوز البلد والفضل، لاسيما أن المكان يشهد ازدحاماً كبيراً وفوضى مرورية وعدم التزام من مراقب الخط والسائقين.

رئيس فرع المرور اتصل مع مدير شركة النقل الداخلي بدمشق، حيث أرسل ٤ باصات نقل داخلي من أجل تغذية الخط وتخفيف الازدحام، إضافة إلى مخالفة وحجز سرافيس غير ملتزمة بالخط المخصص لها وامتناع بعضها من تحميل الركاب.

كما وجّه تنبيهاً لمراقب الخط الذي كان متساهلاً مع السائقين ولم يقم بتنظيم الخط، وأكد على التعاون مع شرطة المرور المتواجدة بشكل دائم في المكان المذكور.

وقد شكر رئيس فرع المرور الإعلام الوطني لمساعدته الجهات المعنية في الإشارة إلى مكامن الخلل وتسليط الضوء على التقصير.

بدورنا كنا نأمل التحرك السريع من المكتب التنفيذي المختص في محافظة ريف دمشق كونه المعني الأساسي في حل أزمة النقل، لكن وكما يبدو “الضرب في الميت حرام” كما يقال..

البعث ميديا- علي حسون