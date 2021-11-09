“السورية للشبكات” تعاني ارتفاع الأسعار؟!

بيّن المهندس أحمد عثمان الطالب، المدير العام للشركة العامة للكهرباء والاتصالات، (السورية للشبكات)، أن ارتفاع أسعار مستلزمات العمل والمواد أدى إلى إحجام العارضين عن التقدم للإعلانات التي تنشرها الشركة لتأمين احتياجاتها، وبشكل يؤخر تنفيذ المشاريع، إضافة إلى صعوبة تأمين الكميات اللازمة من المحروقات اللازمة لعمل آليات الشركة، وخاصة في المناطق البعيدة.

وأكد المدير العام أن الشركة تسعى لتأمين جبهات عمل جديدة تضمن تنفيذ خطة الشركة للعام القادم 2022 والتي تجاوزت 13 مليار ليرة.

البعث ميدياـ دمشق ـ محسن عبود