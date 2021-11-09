حفر بئر مياه بدرعا بمساهمة المجتمع المحلي

أنهت مؤسسة المياه في درعا أعمال حفر بئر بالحي الشمالي لبلدة صيدا، بالتعاون مع المجتمع الأهلي.

وذكر المهندس محمد مسالمة، مدير عام مؤسسة المياه، أن كلفة حفر البئر وصلت إلى ٥٠ مليون ليرة، ساهم الأهالي في البلدة بمبلغ ٢٥ مليون ليرة منها، لزوم تجهيزات لحفر البئر، وبغزارة ٢٥ متراً مكعباً في الساعة لتعويض الفاقد المائي، لاسيما في فصل الصيف.

وكان للمجتمع المحلي في المحافظة دوره في العديد من البلدات بالمساهمة بتحسين واقع المياه لبلداتهم بشكل فعال، وفي تقديم المساعدة لورشات المياه بتوفير ما يلزم، سواء من عمال أو آليات، في سبيل أن يعاد ضخ المياه إلى منازلهم بشكل كلي، إضافة إلى الأيدي العاملة التي تعمل بشكل تطوعي.