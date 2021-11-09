“فهيم الفهمان”.. عرض مسرحي يبثّ رسائل تربوية للطفل

قدمت فرقة “هابي ماجيك” عرضاً مسرحياً للأطفال بعنوان “فهيم الفهمان”، على مسرح قصر الثقافة في حمص ضمن أسلوب يتسم بالطرافة والقدرة على خلق الموقف المضحك الذي يشد انتباه الطفل.

واعتمدت في عرضها على المفارقات المضحكة ورشاقة الأداء والرقص والغناء، وتضمنت رسائل تربوية للطفل عن التهاون وتقبل الآخر واحترام الاختلاف، كفقرة “الرجل الطويل والقزم ميدو” تبعتها فقرة الخروف “شون ذا شيب”، والتي أدّتها شخصيات كرتونية محببة للأطفال، وفقرة المهرجين الفكاهية ولوحاتها المرحة التي خاطبت الأطفال بحركاتها الفكاهية وألوانها اللافتة، واسكتشات غنائية خاصة للأطفال كالعرض الفلكلوري لفرقة فرسان الهيبة للعراضة الشامية، بالإضافة إلى ألعاب خفة مع الساحر سيلر ومسابقات وتوزيع هدايا على الفائزين.

مدير الفرقة، سعيد طوقتلي، أشار لضرورة الاهتمام بمسرح الطفل وتقديم عروض تفاعلية خاصة تتناسب مع مستوى تفكيرهم واهتمامهم والحرص على إيصال الرسائل الهادفة والبناءة، ضمن قالب كوميدي ترفيهي خفيف يتقبله الطفل، ويجمع بين المتعة والتشويق والمغامرات حتى تحقق المسرحية رسالتها وتحافظ على تواصل الطفل والتفاعل مع محاور المسرحية، كما تقدم بالوقت ذاته المتعة والضحكة والفرح ضمن جوّ كوميدي، لافتاً إلى أنّ أطفال سورية يستحقون العيش بسعادة وفرح.

وأشار أهالي الأطفال إلى أن العرض توجه للصغار، وفي جزء منه رسالة لنا لإعادة تذكيرنا بما فاتنا من الأحلام، وهو دعوة صريحة لاستعادة الفرح.