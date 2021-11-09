فوز هام لسيدات سلتنا على إيران

حقق منتخبنا الوطني لسيدات كرة السلة فوزاً هاماً على نظيره الإيراني بفارق سبع نقاط (٧٨-٧١) في افتتاح مبارياته ضمن بطولة آسيا للسيدات المستوى (ب) التي تقام حالياً في العاصمة الأردنية عمان.

منتخبنا كان قريباً من تحقيق فوز تاريخي وبفارق كبير، بعدما تقدم قبل نهاية الربع الثالث بفارق ٢٤ نقطة (٥٨-٣٤)، لكن الاستهتار واستعجال الفوز من قبل اللاعبات وسوء الدفاع وعدم التسجيل بالربع الرابع، أعطى المنتخب الإيراني المبادرة، ونجح بتقليص الفارق لـ ٤ نقاط قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة، لكن لاعبات منتخبنا استطعن العودة الى أجواء اللقاء والمحافظة على الفوز المستحق بفضل الرميات الحرة للمجنسة راندي براون التي سجلت ٢٦ نقطة لمنتخبنا بالمباراة.

منتخبنا افتقد بالمباراة النجمة اليسيا مكاريان التي لم تستطع اللعب بسبب الأخطاء الإدارية من قبل القائمين على المنتخب والجهل بترجمة التعليمات الصادرة عن الاتحاد الدولي.

عموما منتخبنا أنهى الربع الأول (٢٢-١٣) وتابع تقدمه بالثاني وأنهاه (٤٣-٣٠) كما أنهى الثالث لمصلحته (٦٨-٤٥) والنتيجة النهائية بنتيجة (٧٨-٧١).

سيلتقي منتخبنا اليوم منتخب لبنان بتمام الساعة الرابعة، والفوز يضمن لنا التأهل للدور نصف النهائي مباشرة، حيث كان المنتخب اللبناني قد فاز على إيران أمس بفارق ٤ نقاط.

البعث ميديا- عماد درويش