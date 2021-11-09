بينت مؤسسة الخطوط الحديدية تسجيل 60 حادثاً على السكك الحديدية، خلال العام الجاري، أدت لأضرار بشرية ومادية على محاور السكك الحديدية العاملة في (خطوط حلب، وخط دمشق -حمص- حماه- حلب، وخط اللاذقية- جبلة- بانياس طرطوس- حمص)، وغيرها من التفريعات السككية.

وفي هذا الإطار، جددت وزارتا النقل والإدارة المحلية في تعميم للوحدات الإدارية القريبة من حرم السكك الحديدية ضرورة نشر التوعية والحذر للمواطنين من عبور السكك الحديدية، والتأكد من خلوها من أي عربات أو قاطرات لسلامتهم، وحرص سائقي المركبات على العبور من المعابر النظامية، والانتباه وعدم التهور والمغامرة في عبور السكة الحديدية لسلامة الجميع، إضافةً لعدم ركن السيارات بالقرب منها، أو لعب الأطفال بجانب أو على السكك، والانتباه لرعي المواشي وتواجدها في حرم السكك الحديدية.

دمشق – ميس خليل