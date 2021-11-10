آخر مستجدات كورونا حول العالم

وصلت حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019 إلى 251 مليونا و492 ألفا، بينما تجاوزت الوفيات أكثر من خمسة ملايين و 78 ألف حالة.

ووفقا لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي، وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم لغاية الآن إلى 251492130 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 5078234 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 227665243.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 777696 حالة وفاة من أصل 47508574 إصابة، تليها الهند مع تسجيل 461827 حالة وفاة من أصل 34386786 إصابة، ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 609756 حالة وفاة من 21897025 إصابة.