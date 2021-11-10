الإدارة المحلية تعزّز دور برنامج الأغذية العالمي

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف على أهمية التعاون مع المنظمات الدولية ودورها في رفع الأعباء الاقتصادية عن المجتمع السوري، مشيراً إلى أن حجم الخراب الذي خلفته الحرب والأضرار الاقتصادية التي تأثر بها المواطن، وأكد على الضرورة الملحة للتعاون من أجل دعم المواطن وتعزيز قدرته على تجاوز هذه الأزمة بكل أشكالها الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وكشف عن ضرورة تعزيز سبل التعاون والاستجابة إلى أهم المشاريع المشتركة ودعم موضوع التعافي والصمود.

وبدوره أثنى المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيسلي، على الجهد الذي تقدمه الحكومة السورية والجهات الرسمية وعملهم الدؤوب لدعم نشاط المنظمة وإيصال المساعدات للمتضررين من الحرب في جميع أرياف المحافظات السورية، ونوه إلى أن أزمة كورونا كان لها الأثر الأكبر في الأزمة الاقتصادية في جميع دول العالم وماتسببت به من زيادة الفقر عالمياً، موضحاً أن العمل مع الجهات الرسمية السورية سيكون مجدياً، وله آثار إيجابية على المجتمع.

البعث ميديا- دمشق – ميادة حسن