الخارجية الروسية تعلن موعد اجتماع أستانا القادم

أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن الاجتماع السابع عشر بموجب صيغة أستانا حول سورية يجب أن يعقد في نورسلطان بعد العشرين من كانون الأول المقبل، وقال بوغدانوف في تصريح صحفي اليوم: “نأمل أن ينعقد هذا الاجتماع في الموعد المذكور”.

وأوضح بوغدانوف أنه ليس من المنتظر مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في ذلك الاجتماع.

وكان وزير خارجية كازاخستان مختار تلوبردى أعلن في وقت سابق اليوم أنه قد يتم عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الضامنة لمحادثات أستانا حول سورية وهي روسيا وتركيا وإيران الشهر المقبل.