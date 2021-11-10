المقداد يبحث مع بيسلي التعاون بين الحكومة السورية وبرنامج الغذاء العالمي

بحث الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين اليوم مع ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي والوفد المرافق علاقة التعاون بين الحكومة السورية وبرنامج الغذاء العالمي والخطط الاستراتيجية المقبلة وسبل تعزيزها.

وأشاد الوزير المقداد بالتعاون القائم بين حكومة الجمهورية العربية السورية وبرنامج الغذاء العالمي والجهود التي يبذلها البرنامج لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها مؤكداً ضرورة ضمان وصول هذه المساعدات دون عراقيل والالتزام بمبادئ العمل الإنساني والابتعاد عن التسييس الذي تمارسه بعض الدول الغربية في هذا الإطار.

وتحدث الوزير المقداد عن آثار الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية والتي تؤثر سلبيا في فعالية عمل البرنامج وغيره من المنظمات الإنسانية داخل سورية إضافة إلى التداعيات الخطيرة لهذه الإجراءات على كل مناحي الحياة اليومية وخاصة الغذائية والخدمات الأساسية للمواطن السوري.

من جانبه عبر بيسلي عن تطلعه لتفعيل التعاون بين البرنامج والحكومة السورية وتعزيز فعالية البرنامج في مجال بناء الصمود مشيراً إلى أهمية الحصول على تمويل مستقر ومستدام للسعي إلى تحسين معيشة المواطن السوري وعدم الاكتفاء بتقديم المساعدات الغذائية على المدى القصير.

وتناول النقاش أيضاً خطط العمل المستقبلية والانتقال من المساعدات الإنسانية الطارئة إلى التعافي والخطط المتوسطة وطويلة الأمد.

حضر اللقاء من الجانب السوري الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين والسفير الدكتور غسان عبيد مدير إدارة المراسم والدكتور عبدالله حلاق مدير إدارة المكتب الخاص ورانيا الحاج علي مديرة إدارة المنظمات وعمار العرسان ونهلة الخير من إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية والدكتور احسان الرمان ورؤى شربجي من مكتب الوزير.

كما حضره من الجانب الأممي عمران ريزا المنسق المقيم للأمم المتحدة وكورين فلايشر المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي وشون اوبراين الممثل والمدير القطري للبرنامج في سورية وعبير عطيفة مدير قسم الإعلام في المكتب الإقليمي وكريستين نيلسون مساعد خاص للمدير التنفيذي وأليسار الجندي مسؤولة البروتوكول في برنامج الغذاء العالمي.