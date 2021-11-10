تخصيص 144 طلباً للتدفئة في حماة

ناقش أعضاء مجلس محافظة حماة واقع المحروقات في المحافظة وريفها.

وفي تصريح خاص للبعث ميديا، بين عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات، ثائر سلهب، بأن نسب التوزيع من مازوت التدفئة وصلت لـ 40% للمناطق الأكثر برودة، و30 % للمناطق المعتدلة، بينما تعتبر نسبة التوزيع في محافظة حماة هي الأقل، بحيث لم تتجاوز 20%، واعتبر سلهب أن نسبة تزويد المواطنين من مازوت التدفئة كانت منخفضة الشهر الفائت بسبب توزيع كميات مخصصة لزراعة الشوندر السكري، وسيتم تخصيص 144 طلباً لقطاع التدفئة هذا الشهر.

وأشار سلهب أنه سيتم قبل نهاية العام إصدار بطاقات زراعية للمزارعين ليتم تزويدهم بالمازوت اللازم في مواسم القمح والشوندر وبالنسبة للقطاع العام ستتم مراسلة الإدارة العامة ووزارة النفط لأتمتة هذا القطاع عن طريق طرح بطاقة لكل دائرة ومؤسسة حكومية ليتم تزويدها بالمازوت وفيما يخص قرار محافظ حماه المهندس محمد طارق كريشاتي الصادر أمس، أكد سلهب أن صهريج المازت يجب أن يصل إلى منزل كل مواطن فلا جدال ولا مساومة في هذا الموضوع وإلا سيتم توقيف الصهريج والمحطة التابع لها ويمنع منعا باتاً تزويد المحطات بأية مادة من المحروقات عن طريق” البيدونات ” ومن يخالف سيتم إغلاق محطته فورا ويحال إلى القضاء، وبالنسبة للبنزين فقد أكد سلهب أن موضوع التوطين أنهى كل عمليات السرقة والمحسوبيات على اعتبار أن الطلبات المستحقة لكل محطة وقود تعتمد بناء على عدد الموطنين إضافة إلى النقل الخصوصي والنقل العام والدراجات النارية، ومع قلة مادة البنزين يتم خصم 25 % من طلبات المحطات وفيما يخص تأخر إصدار بطاقات البنزين للدراجات النارية في منطقتي الغاب ومصياف، بين سلهب أن التأخر كان نتيحة نقص المعلومات الواردة في القوائم، وحالياً نحن في انتظار استكمال المعلومات ليصار إلى إصدراها من مراكز تكامل.

البعث ميديا – حماة – حسان المحمد