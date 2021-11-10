جائزة أفلام الموبايل ضمن مهرجان القدس السينمائي الدولي

أعلن رئيس “مهرجان القدس السينمائي الدولي” عز الدين شلح، أن إدارة المهرجان في دورته السادسة (29 تشرين الثاني/نوفمبر – 6 كانون الاول/ديسمبر)، قررت إضافة جائزة لأفلام الموبايل لخصوصية الوضع الفلسطيني.

ويستقبل المهرجان الذي ينطلق في غزة، أفلام الموبايل الروائية والوثائقية من جميع أنحاء العالم، شرط أن تلتزم بأهداف المهرجان المتجسدة في أن يحمل الفيلم رسالة إيجابية، وبأن يكون مصوراً على هاتف محمول، ولا تقل مدته عن دقيقة واحدة ولا تزيد عن 3 دقائق.

وأضاف شلح أن: “الوضع الفلسطيني له خصوصيته. حيث وجود الاحتلال الذي يمارس البطش والاعتداءات بشكل يومي على شعبنا الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ونشاهد جميعاً ما يحدث في الشيخ جراح، وسلوان وبيتا وغزة، لقد كان هناك آلاف اللقطات القوية التي يمكن من خلالها خلق أفلام على الموبايل”.

وأضاف: “نود تعزيز الهوية الوطنية من خلال تشجيع الشباب على تنمية قدراتهم، وإرسال رسائل سينمائية للأحداث وليس رسائل إخبارية، لما للسينما من دور مؤثر في تعديل الصورة الذهنية لدى المشاهد الأجنبي”.

وتم اختيار 102 فيلم من 23 دولة للمشاركة في المهرجان هي مصر، لبنان، الجزائر، تونس، المغرب، سوريا، الكويت، السودان، العراق، الأردن، سلطنة عمان، قطر، اليمن، الإمارات، فرنسا، البحرين، استراليا، الهند، تركيا، لبنان، قطر، السعودية”، بالإضافة إلى فلسطين.

ومن بين الأفلام المشاركة في فئة الأفلام الروائية الطويلة: “قابل للكسر” من مصر، و”رولم” من السعودية، و”infinity” من أستراليا، و”الجزائر” من الجزائر، و”انديجو” من المغرب.

أما في فئة الأفلام الوثائقية الطويلة فمن بين الأفلام المشاركة: “قفص السكر” من سوريا، و”لايف جاكيت” من الأردن، و”مدرسة الأمل” من المغرب، و”143 طريق الصحراء” من الجزائر، و”ع السلم” من مصر، و”فتح الله tv” من تونس، و”حارس الذاكرة” من فلسطين.

وفي فئة الأفلام الروائية القصيرة فتضم أكثر من 10 أفلام من بينها: “قتل معلن” من سوريا، و”الهدية” من فلسطين، و”ماجدة” من مصر، و”حياة” من تونس، و”الشباب يرفض النوم من فرنسا، و”انتهى الوقت” من العراق، و”قسوة الحياة” من المغرب، و”أرواح عارية” من تونس، والفيلم الغنائي “القدس أرض الله الطاهرة” من الجزائر وغيرها.

ويضاف إلى الأفلام المذكورة نحو 20 فيلماً في فئتي “الأفلام الوثائقية القصيرة” و”أفلام قسم الهواة”.

وتتنافس الأفلام المشاركة على “جائزة غصن الزيتون الذهبي” لكل فئة، و”جائزة غصن الزيتون الذهبي لأفضل ممثل وممثلة” و”جائزة الفنان محمد بكري لأفضل عمل وطني للفيلم الوثائقي الطويل”.

ويتخلل هذه الدورة 3 ورشات عمل حول السيناريو والإخراج والإنتاج.

أما جائزة السيناريو الخاصة فتتضمن مسابقتين للسيناريو الروائي، الأولى “جائزة غصن الزيتون الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل”، والثانية “جائزة غصن الزيتون الذهبي لأفضل فيلم روائي قصير”، وهذفها المساهمة في تشجيع كتّاب السيناريو للكتابة حول القضية الفلسطينية.

يذكر أن الدورة الخامسة من المهرجان توجت الفنان الجزائري بوجمعة جيلالي بـ “جائزة الزيتونة الذهبية” لأحسن أداء عن دوره في فيلم “الى آخر الزمان” للمخرجة ياسمين شويخ ،وذلك مناصفة مع الفنان السوري أيمن زيدان عن دوره في فيلم “الرحلة غير المكتملة ” للمخرج جود سعيد.