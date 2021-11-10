جولة تفقدية لسوق الهال ببلدة الصفصافة وضرورة وضعه بالاستثمار

تفقد محافظ طرطوس سوق الهال في بلدة الصفصافة للاطلاع على معوقات وضعه في الاستثمار والتأخير الحاصل، حيث يقع سوق الهال في بلدة الصفصافة على بعد ١ كم من مفرق البلدة وفي مكان مناسب لكافة فلاحي المنطقة، بحيث يتم بيع خضرواتهم ومنتوجاتهم الزراعية في السوق، وتبلغ مساحة السوق الإجمالية ٤ دونمات، ويتضمن ٢٨ محلاً للاكتتاب و ١٠ مخازن.

وأكد م. أحمد رضوان، رئيس بلدة الصفصافة،أن السوق مشروع تنموي بامتياز قام مجلس الصفصافة بتخصيص قطعة أرض بمساحة ٤ دونم وتم إعداد دراسة فنية له، وقدم التمويل من محافظة طرطوس، بغية تقليل الكلف المادية على الفلاحين، والحفاظ على حقوق الفلاحين من خلال تنظيم عمل أسواق الهال المنتشرة في المحافظة بشكل عشوائي، والعمل على تعزيز الموازنة الذاتية لمجلس بلدة الصفصافة بحيث تنعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين، ولفت إلى أنه لايوجد أي عقبات أمام استثمار سوق الهال، ولكن هناك بعض الإجراءات الإدارية التي أخرت استثماره لناحية تغذيته بمياه الشرب والكهرباء.

ولفت نزار جبور، مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب، أن خطة العمل كانت بإنشاء خط مياه بقطر ٤ إنش ولا يمكن تخفيضه إلى ٢ إنش وهو غير وارد فنياً لأن خطة العمل كانت لأكثر من ٣٠ عاماً قادمة، وما يعطل العمل هي قلة السيولة.

في حين بين عبد الحميد منصور، مدير كهرباء طرطوس، أنه تم إعداد دراسة وسيتم تنفيذها في الوقت المطلوب وتزويد السوق بمحولة كهربائية باستطاعة 200 KVA ،ولفت محمود مبهوب رئيس اتحاد الفلاحين إلى أن منطقة سهل عكار سلة غذاء طرطوس الرئيسية والسوق يخفف النفقات على الفلاحين الذين كانوا يضطرون لنقل محاصيلهم إلى سوق الهال بمدينة طرطوس، والسوق الجديد يعتبر منفذاً تسويقياً رئيسياً يخدم الفلاح لتسويق منتجه إلى باقي المحافظات أيضاً.

ووجه صفوان أبو سعدى، محافظ طرطوس، بضرورة الإسراع بوضع السوق بالاستثمار عبر مزاد علني وإبلاغ الأهالي وأصحاب الأسواق الخاصة المنتشرة في سهل عكار أن هذا السوق هو الرئيسي للمنطقة ولن يعتمد إلا الأسواق المعتمدة من قبل الوحدات الإدارية وفقاً لقرار مجلس الوزراء، وأكد أن سوق الهال حالة تنظيمية اقتصادية واجتماعية وزراعية مهمة حيث سيقدم خدمات موثوقة للفلاحين ويساهم بضبط أسعار المنتجات والتسويق إضافة للتنسيق مع بقية الأسواق على مستوى المحافظات الأخرى.

البعث ميديا – طرطوس – رشا سليمان