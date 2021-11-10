ستيبانوف: يجب عدم ربط إعادة الإعمار في سورية بشروط سياسية

أشار السفير الروسي لدى كندا أوليغ ستيبانوف، إلى أن الوضع الإنساني في سورية لا يزال شديد الصعوبة مشدداً على أنه “ليس من الصحيح ربط تقديم المساعدة للسوريين في إعادة إعمار بلادهم ببعض الشروط والمتطلبات السياسية”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ستيبانوف قوله في تصريح اليوم “كنا نود أن يجعل الغرب الجماعي سياسته تجاه سورية أكثر واقعية” موضحاً أن موسكو “مستعدة لإجراء حوار موضوعي مع كندا حول الوضع في سورية إذا كانت مهتمة بذلك”، مضيفا إن “أي مناقشة لهذه القضية يجب أن تستند إلى الحقائق على الأرض” لافتا إلى أن “موقف أوتاوا من الملف السوري معروف لدى موسكو ويتطابق في بعض الجوانب مع الموقف الروسي”.