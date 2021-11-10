لردم الفجوة بين المناهج وسوق العمل.. افتتاح مركز الريادة الطلابي

افتتح الاتحاد الوطني لطلبة سورية مركز التمكين والريادة الطلابي في وحدة الدراسات العليا بالمدينة الجامعية بالمزة، لردم الفجوة مابين المقررات الجامعية والمهارات العلمية الشخصية، المعرفية، والمهنية اللازمة لدخول سوق العمل.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية، عماد العمر، أن مركز التمكين والريادة الطلابي يقدم خدمة الإرشاد الوظيفي والمهني للطلبة والخريجين في ظل حاجة الطلاب لها من أجل ردم الفجوة الكبيرة ما بين مناهج المؤسسات التعليمية ومتطلبات سوق العمل، كما سيقدم المركز مجموعة من الخدمات المتكاملة التي لها علاقة بتطوير مهارات الطلاب بكافة المجالات بوجود شركاء يقدمون الدعم للمركز، علماً أن الدورة الحالية هي بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وكافة الدورات تقدم مجانية للطلاب.

وفي رده على سؤال “البعث ميديا”، حول عدم وجود هذه الدورات في باقي الجامعات بالمحافظات وحصرها بدمشق فقط، أوضح العمر أن تجربة المركز هي حديثة، تم البدء فيها حالياً بجامعة دمشق لدراسة التجربة وتجاوز الثغرات ومن ثم تعميمها على باقي المحافظات.

وبينت مديرة المركز الدكتورة، ريم رمضان أن المركز يمكّن الطلاب من الدخول بسوق العمل، وحالياً في طور تجهيز البنية التحتية لقسم الريادة الذي يتبع للمركز بدعم من رئاسة جامعة دمشق والاتحاد الوطني لطلبة سورية، وبالتعاون مع جمعية رواد الأعمال بهدف تقديم الدورات الدائمة التي تخدم الطلبة في سوق العمل، ويستطيع الطلبة والخريجون الاستفادة منها، حيث يتم الإعلان عنها على النت وتقدم مجاناً للطلاب.

وأشارت رمضان إلى أن الدورة الحالية مدتها 20 يوماً وتستهدف تدريب الطلبة، وستدخل في العمل بمصارف التمويل التي سترخص على القانون رقم 8، تتضمن جانباً عملياً، وتم تقسيم الأعداد الكبيرة على مجموعات من أجل استيعاب العدد، ويستفيد منها طلبة الاقتصاد والهندسة وغيرهم، أما في حال دعم المشاريع الصغيرة، فهذا مستقل، يتم تهيئة مركز بهذا الخصوص.

البعث ميديا – فداء شاهين