الجو بين الصحو والغائم جزئيا نهارا وبارد ليلا

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطول زخات من المطر فوق منطقة الجزيرة خلال ساعات الليل، ويكون باردا نسبيا ليلا في معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي اليومين القادمين تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي مع بقائها حول معدلاتها أو أدنى بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.