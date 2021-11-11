عن خروج سيدات سلتنا من البطولة الآسيوية

فقد منتخبنا الوطني لسيدات كرة السلة فرصة التأهل للمستوى الأول على مستوى آسيا، بعدما خسر أمام كازاخستان اليوم بنتيجة (٦٩-٨٧) في مباراة الدور ربع النهائي من بطولة آسيا المستوى (ب) المقامة حالياً في الأردن.

منتخبنا ظهر بصورة مغايرة عن المباراتين السابقتين أمام إيران ولبنان، وبدا لا حول له ولا قوة، فاقداً للحلول سواء في الدفاع أو الهجوم، ولعب بأداء فردي دون أي خطة منظمة، ولم يكن عند المدرب سومر خوري أي حلول قادرة على تغيير مسار المباراة، حتى التبديلات لم تكن في محلها ببعض المراحل، ولم يستطع مع اللاعبات إيقاف التسديدات الثلاثية لمنتخب كازاخستان الذي سجل في سلتنا ١١ ثلاثية أي ٣٣ نقطة، إضافة إلى أن المجنسة الأمريكية راندي براون كانت عالة على الفريق، وكانت أسوأ لاعبة بالمنتخب، ولولا تألق سيدرا سليمان التي سجلت ٢٠ نقطة لتلقى منتخبنا خسارة بنتيجة أكبر من ذلك.

المنتخب الكازاخستاني أنهى الربع الأول لمصلحته (٢١-١٣) وتقدم بنهاية النصف الأول بنتيجة (٤٣-٣٢) ورفع الفارق بالثالث وانتهى (٦١-٤٣) منهياً المباراة لمصلحته بنتيجة (٨٧-٦٩).

منتخبنا سيخوض مباراة ترتيبية لتحديد المركزين الخامس والسادس مع الخاسر من مباراة إيران وإندونيسيا، يوم الجمعة في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت دمشق، فيما تأهل منتخب كازاخستان لمواجهة الأردن في الدور نصف نهائي.

البعث ميديا- عماد درويش