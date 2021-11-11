سحب “دسم” الدّعم وغربلة المستأهلين والعودة إلى “شهادة فقر الحال الذكيّة”!

أسّس إعلان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، مؤخراً، عن استبعاد أشخاص من الدعم الحكومي فيما يخصّ الغاز، أوّل مداميك المشروع الحكومي الذي يستهدف محاولة غربلة شرائح المستهدفين من الدعم، على نيّة الإصلاح ومحاصرة ثغرات الفساد والخلل القائم في هذا الملف الشائك ببعده الاجتماعي وفواتيره الاقتصادية التي وصلت “حيطان” ال 5200 مليار ليرة، كاعتمادات دعم في موازنة العام الحالي.

وإذا كان النقاش في هذه الإضبارة الساخنة ليس جديداً، فإن المتحول الطازج في هذه الفترة هو خروج الخيار على طاولة المواجهة والإفصاح في دلالة على أن ثمة كيلاً طفح، ولا مجال للمماطلة والتأجيل في ظل ظروف البلد المأسوف على مواردها وإمكانياتها المعطلة والمكبلة بعوامل داخلية وأخرى خارجية تجعل كل القطاعات بعيدة عن الحسد وقريبة من “الشفقة” والتحسّر على أزمان ولّت ومضت.

وما يدلّ على أن المسألة ليست مجرد ارتجال أو بالون اختبار عند وزير “تمويننا الذكي” خروج بيان سوق دمشق للأوراق المالية “الفيسبوكي” الذي أوضح فيه أن الاستبعاد من الدعم سيشمل “كبار المساهمين أي المالكين لنسبة 5% من أسهم الشركة وما فوق” ومنهم “المساهمون في الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية”، في تنويه إلى حقيقة من هم الشريحة المقصودة في تصريح الوزير سالم.

ومع ذلك جاء الوضوح من فم الوزير الملآن بأن أكثر من نصف مليون مواطن سيتم استبعادهم من الدعم قبل نهاية العام، وأن الشرائح المستبعدة ستشمل تجار الدرجة الأولى والممتازة والثانية، والمساهمين الكبار، ومتوسطي وكبار المكلفين الضريبيين، والمحامين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات، والأطباء والمختصين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات، ومديري المصارف الخاصة، والمساهمين بالأنشطة الكبيرة، والمساهمين الكبار بالمصارف، وهنا “القفلة” التي يتم الاشتغال عليها – كما تفيد الرشوحات والتسريبات – إذ تعمل اللجان وخلايا الإنجاز على التحاور والتشاور ومحاولة بلورة القوالب التنفيذية والتفعيلية لهذا التوجه الذي اتخذ عن سبق إصرار وحسم بأن نهاية العام ستكون مفصلية في البت بهذا الموضوع.

ومع أن هناك الكثيرين ممن يتلمسون فروة رؤوسهم توجساً من قرارات سحب الدعم المنتظرة وإمكانية خسارة “شهادة فقر الحال الذكية”، إلا أن الخوف الأكبر تمثّل عند الكثيرين بانعكاس هذا الأمر على توصيفات وتصنيفات مستقبلية قد تطال مسائل من قبيل “التكليف الضريبي” وفرض تحصيلات وحسابات لايحبذها حتى كبار المكلفين ممن يصنفون أنفسهم بأنهم مسترزقون على أبواب التجارة والاستثمارات والصناعات، ويستأهلون “حسنة الدعم” ليصنفوا في خانة “صيت الفقر” لا “صيت الغنى” ذي الضريبة العالية في حسابات التهرب والتملص عند مجتمع الأعمال والاكتناز السوري.

وتؤكد المعطيات الأولية أن سحب الدعم سيكون من نصيب الغاز المنزلي مبدئياً، والتطمينات بلغت لجهة الخبز وتنويع سلة تسعيره للفقراء والأغنياء، أما السؤال الذي يطرحه الكثيرون ولا جواب عليه من قبل أحد، هل سنكون أمام شرائح أخرى مسحوبة الدعم لاحقاً، تمهيداً للطلاق البائن بين الدولة ومظلّتها الحمائية الداعمة حتى للفئات الهشة والمعتازة، أم أن نوايا تنقية موضوع الدعم من الشوائب وتوجيهه لمستحقيه سيسبق أيّ نوايا أخرى، ما سيكون بشارة أمل لرفع وفورات الحرمان لصالح مستأهلي الحماية الاجتماعية؟.. هذا ما ستحمله قادمات الأيام.

علي بلال قاسم