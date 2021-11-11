وزير الزراعة من اللاذقية: التنسيق لتسهيل شحن الحمضيات إلى السوق العراقية

كشف وزير الزراعة، المهندس محمد حسان قطنا، خلال اجتماع الآن في محافظة اللاذقية عن التنسيق مع الجانب العراقي لتسهيل حركة شحن الحمضيات السورية إلى السوق العراقية.

وأوضح قطنا خلال ترؤسه الاجتماع بحضور محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم، والفعاليات الزراعية في محافظتي اللاذقية وطرطوس أنه من المنتظر وصول وفد تجاري من العراق الشقيق خلال أيام قليلة إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس للتباحث مع الجانب السوري حول آليات العمل الكفيلة بشحن كمية مقترحة قدرها ٢٠٠ ألف طن حمضيات، وأكد قطنا أن التنسيق بجري لتسهيل دخول شاحنات الحمضيات السورية مع حل موضوع الترفيق والوصول الى أسس تحقق انسيابية في حركة شحن الحمضيات.

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة