تركيا.. “دولة القرصنة”

اتّهمت اليونان تركيا مجدداً بدفع قوارب المهاجرين إلى المياه الإقليمية اليونانية، وبدوره ألقى وزير الشؤون البحرية اليوناني جيانيس بلاكيوتاكيس باللوم على تركيا، واصفاً تصرفات النظام التركي في بحر إيجة “بالقرصنة”، حاثاً الاتحاد الأوروبي على ممارسة مزيد من الضغط على أنقرة لجعلها تمتثل بالتزاماتها الدولية.

كثيراً، ما تتهم أثينا خفر السواحل التركي بمرافقة قوارب تهريب المهاجرين نحو اليونان، قائلة إن أنقرة ملزمة بمنع المهاجرين من دخول اليونان سراً.

حيث أكد وزير الهجرة نوتيس ميتاراتشي أن خفر السواحل اليوناني سجل وقائع عديدة مؤخراً، قام فيها خفر السواحل والأسطول التركي بمرافقة قوارب المهاجرين إلى حدود أوروبا، في محاولة للتصعيد مع اليونان.

وبحسب موقع “دويتشه فيله” الألماني، نشرت السلطات اليونانية مقطع فيديو لسفن تركية ترافق زورقاً مطاطياً مليئاً بالمهاجرين إلى المياه الإقليمية اليونانية. وقال خفر السواحل اليوناني في بيان مرافق للفيديو أن الفيديو يظهر بلا شك قيام سفن خفر السواحل التركية بمناورات خطيرة لتوجيه الزورق إلى المياه اليونانية.

من الجدير بالذكر، أن أنقرة وافقت بموجب الاتفاقية الموقعة في عام 2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبي، على الحد من تدفق المهاجرين واللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي مقابل ستة مليارات يورو لدعم الخدمات المتعلقة باللاجئين، ووعدت المواطنين الأتراك بالسفر دون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، تستمر تركيا بالتصعيد مع اليونان، التي تدهورت العلاقات معها بشكل حاد في العامين الماضيين بسبب العديد من القضايا، خاصة تلك التي تتعلق بالمطالبات الإقليمية المتداخلة في شرق منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط والوصول إلى الهيدروكربونات المكتشفة مؤخراً في المنطقة.

بالإضافة إلى ارتفاع طالبي اللجوء الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي على حدود اليونان، الأمر الذي أدى إلى تفاقم التوترات بين البلدين.

سمر سامي السمارة