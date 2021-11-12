جامعة طرطوس توقع عقود مشاريع تنموية هامة

وقعت جامعة طرطوس ثلاثة عقود لتنفيذ خمسة مشاريع استراتيجية وعلمية هامة مع شركة الإسكان العسكري، ممثلة بالسيدة اللواء المهندس فوزة إبراهيم البري، مدير عام الإسكان العسكري، ومدير فرع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكري بطرطوس، ممثلاً عن السيد مدير عام مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، بحضور الرفيق د. محمد حبيب حسين، أمين فرع الحزب، وصفوان أبو سعدى محافظ طرطوس.

وتتضمن هذه المشاريع بناء كلية الطب البشري وساحة تجمع الكليات الطبية في الجزء الجنوبي من الموقع، وستنفذها مؤسسة الإسكان العسكري على مساحة ١٦٨٠٠ م٢ بتكلفة تقدر إجمالاً بنحو ٤٠ مليار ليرة، في حين يتضمن المشروع الثاني تنفيذ مقر رئاسة الجامعة ومكاتبها الإدارية، والمكتبة العامة والمدرج الكبير بمساحة ٢٠٣٢٠م٢ في الجزء الشمالي، وتكلفة تقارب الـ ٤٠ مليار ليرة. أما المشروع الثالث، فتتجاوز تكلفته ٤٩ مليار ليرة، وهو مشفى جامعي بسعة ٢٥٠ سريراً، وسيمتد على مساحة ٦٥٩٠٠ م٢ في الجزء الجنوبي، وستتولى مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية إنجاز المشروعين الأخيرين.

ولفت محمد عباس ديوب رئيس جامعة طرطوس في تصريحه للصحفيين أن توقيع هذه العقود لها عدة مناحي واتجاهات وأن المحافظة بحاجة ماسة لبناء هذه الكليات إضافة إلى الناحية الاجتماعية فهي توفر لأبناء المحافظة عناء السفر والتنقل والأعباء المالية إلى المحافظات الأخرى، هذه المنشآت تشغل ما يزيد عن 3000 موظف.

وأضاف: عند الانتهاء من بناء المشفى التعليمي سيكون من المباني المتميزة ومن سيعملون به هم حملة شهادة الدكتوراه في الطب البشري وسيصبح لدينا مشفى تعليمي من أجل طلاب الدراسات العليا ويمكن للطلاب الخريجين الالتحاق بالاختصاصات المختلفة فيه إضافة إلى معالجة المرضى المراجعين.

في حين بين نوار عثمان مدير فرع مؤسسة الإنشاءات العسكرية بطرطوس أن هذه المشاريع هي أفق العمل وتأمين مستلزمات الإنتاج وتطوير العمل وتوقيع هذه العقود هو تأمين جبهة عمل على مدى حوالي 6 سنوات للمؤسسة وفرعها بطرطوس، ولفت إلى أن المشروع الأول المشروع المشفى التعليمي والثاني هو ثلاث كتل، المدرج والمبنى الرئاسي والمكتبة.

وأشار المهندس إياد صالح مدير فرع مؤسسة الإسكان العسكري أن العقد الموقع اليوم مع مؤسسة الإسكان العسكري كجهة منفذة وجامعة طرطوس هي كلية الطب البشري مع ساحة تجمع الكليات قيمة العقد 40 مليار موزعة على مدى 6 سنوات، مؤكداً أن المؤسسة سوف تضع كامل إمكانياتها المتوفرة وزج كامل كوادرها في سبيل إنهائه ضمن المدة العقدية ووضعه بالخدمة امام أبناء المحافظة.

البعث ميديا- طرطوس – رشا سليمان