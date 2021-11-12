لأول مرة.. ورشات حوارية في فرع درعا لشبيبة الثورة

اختتمت في بلدة الجيزة الورشات الحوارية التي أطلقها فرع درعا لشبيبة الثورة، والتي جاءت تحت عنوان “المواطنة والانتماء”، وكانت هذه الورشات انطلقت من مدن نوى والشيخ مسكين بمشاركة أكثر من ألف شاب وشابة موزعين على عدة ورشات تفاعلية، ثم انتقلت الورشات لتضم بلدات محجة وانخل والجيزة.

وتمحورت مواضيع الورشات حول سبل تعزيز وتكريس الحالة الوطنية في سورية ونقلها من الإطار النظري إلى الواقع العملي الملموس وتنشئة الأجيال الجديدة على الهوية السورية المتنوعة ضن إطار وطني جامع، بالإضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية من خلال بناء شبكات انتماء متعددة تبدأ من الأسرة والمدرسة وصولاً إلى الوطن بأسره، بالإشارة إلى إلى أن الحرب التي فرضت على سورية تفرض تعميق مفهوم الانتماء والمواطنة وحب الوطن.

وأكدت كل الورشات على أن البيئة السورية تحمل طابعاً متعدداً أكسبها تفرداً وتميزاً ذابت فيها كل التناقضات الثانوية أمام الانتماء للوطن الذي تكرس في مختلف المحافل وفي كل المجالات.

البعث ميديا- درعا- دعاء الرفاعي