مؤتمر حلب العلمي لطب الأسنان يواصل فعالياته

يواصل مؤتمر حلب العلمي لطب الأسنان الذي عقد تحت شعار “بالأمل نحيا … وبالعمل والعلم نرتقي ” فعالياته في فندق الشيراتون.

وبين رئيس فرع النقابة الدكتور سامي عكش، أن الغاية والهدف من إقامة هذا المؤتمر والمعرض التعرف على كل جديد في عالم طب الأسنان من أبحاث ومواد وأجهزة حديثة ودورات تدريبية مرافقة لتعزيز المهارات لدى الزملاء الجدد وتقديم العلاج الأنجع للمرضى.

وقد عقدت في اليوم الثاني من المؤتمر جلسات ترأسها كل من الدكاترة لينا ناصر وفهد كعكة، وطارق عبدالله وأنس جوبي، ونظام الدين مصطفى وعبد المنعم بركات، وفهد جبريني ومحمد محمود شاكر، كما حاضر فيها / 12/ محاضراً تحدثوا عن الأقنية الجذرية الإضافية في المداواة اللبية والاكتشاف والتدبير، والوجوه الخزفية المصنعة بطريقة “الكاد كام ” وإدارة العيادة السنية وطب الأسنان الرقمي ومستقبل الممارسة السنية، والراصفات التقويمية الشفافة، والجراحة التقويمية ضرورة تجميلية وظيفية أم نفسية، وتناولت ترميمات الفنيرالتجميلية والتعويضات الجزئية الهيكلية المحوسبة، وتطبيقات سريرية للأجيال الحديثة من تحضيرات البلازما والعلاقة التبادلية بين اللبية والزرع في تقرير خطة العلاج، واستخدامات الأمواج فوق الصوتية في المداواة اللبية، إضافة إلى تسليط الضوء على بعض الحالات السريرية في المداواة اللبية.

وتختتم فعاليات المؤتمر اليوم الجمعة.

البعث ميديا – حلب – معن الغادري