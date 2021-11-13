صحفية تشيكية تؤكد سورية مهد الحضارة الإنسانية

بعراقة وجمال وتنوع الآثار في سورية، أكدت الأكاديمية والصحفية التشيكية لينكا هرابالوفا أنها مهد الحضارة الإنسانية.

وفي ريبورتاج نشرته في العدد الأخير من مجلة “ناس ودول” المختصة بالسياحة والسفر تحت عنوان “سورية تنتعش” تضمن 10 صور بالألوان التقطت في معلولا وتدمر والجامع الأموي وحمص ودمشق لفتت “هرابالوفا” إلى أن سورية مهد الثقافات والحضارات والتي آثارها باقية في كل مكان غير أنه للأسف حصلت فيها أكبر عمليات تخريب للارث الثقافي منذ الحرب العالمية الثانية على يد التنظيمات الإرهابية.

وأوضحت “هرابالوفا” أنه رغم المعاناة والصعاب التي يواجهها الشعب السوري والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليه إلا أنه ظل شعبا راقيا مضيافا ودودا يرحب بالزوار وأحضانه مفتوحه لهم وينظر إلى المستقبل بأمل بأنه سيكون أفضل وجيدا.