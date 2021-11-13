نائب لبناني: سورية هزمت المشروع الأمريكي الإسرائيلي الإرهابي

أشار النائب حسن عزالدين، عضو كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية، إلى أن سورية هزمت المشروع الأمريكي الإسرائيلي الإرهابي بفضل تضحيات شعبها وجيشها.

وقال عزالدين في تصريح تلفزيوني اليوم”إن سقوط المشروع المعادي لسورية يعد انتصاراً مدوياً لها لأنها صمدت وهزمت الدول والتنظيمات الإرهابية” مشيراً إلى أن الزيارات للمسؤولين العرب إلى سورية تشكل اعترافاً بعروبتها ودورها المهم وموقعها الاستراتيجي في المنطقة، لافتا إلى أن المقاومة امتلكت كل ما تحتاجه لخوض أي مواجهة مقبلة مع العدو الإسرائيلي مشدداً على أن مستقبل الانتصارات سيكون لمحور المقاومة.