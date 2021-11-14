انطلاق “شهر الخير” في السويداء

انطلقت من أمام مبنى محافظة السويداء اليوم فعاليات شهر الخير، والذي تشارك فيه العديد من المؤسسات الخدمية والوحدات الإدارية والفعاليات التجارية.

وتضم الفعاليات تسيير سيارات جوالة لتقديم المواد الغذائية بأسعار التكلفة من قبل السورية التجارية، والتي ستقدم السكر والرز والشاي والزيت والمياه المعدنية بأسعار مدعومة ومواد بسعر التكلفة من قبل غرفة التجارة، عبر افتتاح العديد من مراكز البيع، وتسيير السيارات الجوالة، إضافة إلى حملة “طبيبك”، التي تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية في القرى والبلدات التي لا توجد فيها مراكز صحية، وتضم الخدمات إجراء الفحوصات الطيبة والسنية ودورات إسعافية، إضافة إلى التدريب الطبي وتقديم الأدوية بالتعاون بين نقابة الأطباء ومديرية الصحة ونقابة الصيادلة والجمعيات الطبية في المحافظة، وتشمل المرضى المحتاجين للفحوصات الطبية الدورية والفورية.

وتستهدف الحملة تجمعات ولغا ومنطقة الحروبي ومعامل الثعلة وحي المقوس وجمعية الرعاية الاجتماعية وقرى شعف وسعنا والشريحي والشبكي والهيات والبثينة وذكير والسويمرة، إضافة إلى أم رواق والكسب والغيضة وعوس وتحولا والعانات وتجمعات الأصفر والعليقة والرافقة والشعاب.

وبيّن محافظ السويداء، المهندس همام دبيات، خلال إطلاق الفعالية أنها تأتي استكمالاً لفعاليات سابقة، بهدف تأطير العمل وتوحيد جهود كافة الفعاليات للوصول إلى الشرائح المستحقة بشكل عادل في هذه الظروف الصعبة، مؤكداً أهمية تضافر كافة الجهود التي تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطن وتحقيق التكافل الاجتماعي.

البعث ميديا- السويداء- رفعت الديك